HEC Paris Jouy-en-Josas Mardi 30 juin, 13h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-30T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-30T13:30:00.000+02:00

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https://events.blackthorn.io/en/7R4PSv67/g/7Yqg2sYp73/the-hec-mba-experience-a-spotlight-on-the-benelux-june-30-2026-1pm-cest-4a26bFy8p7/overview

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines



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