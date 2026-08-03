HELENA ZENITH DE PAU Pau

Informations pratiques

Pau

HELENA

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:00:00

fin : 2026-12-04 22:00:00

Date(s) :

2026-12-04

Après l’annonce évènement de ses premières dates de concert en solo, pour la plupart sold-out en quelques minutes seulement, Helena poursuit sur sa lancée et prolonge le plaisir avec une toute première tournée en Zénith & Arena à la fin 2025 et 2026.

Avec sa voix douce et puissante, son énergie solaire et sa personnalité attachante, la révélation musicale Helena s’en va pour sa première tournée en solo en 2025.

D’étudiante à jeune artiste, la vie d’Helena a radicalement changé en quelques mois ; de quelques chansons improvisées cachée dans sa chambre, à la scène de l’Accor Arena où elle a interprété à l’occasion d’une des 74 dates de la tournée triomphale de la Star Academy, son 1er single “Summer body” devenu LE hit mélancolique de l’été 2024. Ses premières chansons sont à son image aussi touchantes qu’authentiques et toujours remplies d’espoir et d’humour. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

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English : HELENA

L’événement HELENA Pau a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Pau