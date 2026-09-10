Helena, Zénith de Lille, Lille
jeudi 26 novembre 2026 · Zénith de Lille · Lille
Informations pratiques
Helena Jeudi 26 novembre, 20h00 Zénith de Lille Nord
De 39€ à 69€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-26T20:00:00+01:00 – 2026-11-26T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-26T20:00:00+01:00 – 2026-11-26T22:00:00+01:00
Avec sa voix douce et puissante, son énergie solaire et sa personnalité attachante, la révélation musicale Helena s’en va pour sa première tournée en solo en 2025.
D’étudiante à jeune artiste, la vie d’Helena a radicalement changé en quelques mois ; de quelques chansons improvisées cachée dans sa chambre, à la scène de l’Accor Arena où elle a interprété à l’occasion d’une des 74 dates de la tournée triomphale de la Star Academy, son 1er single “Summer body” devenu LE hit mélancolique de l’été. Ses premières chansons sont à son image : aussi touchantes qu’authentiques et toujours remplies d’espoir et d’humour.
Avec sa voix envoûtante et ses mélodies captivantes, celle que ses compatriotes Belges (et pas que) surnomment la « Reine de Belgique » vous invite aujourd’hui à plonger dans son univers musical, teinté de pop électrique et acoustique, où chaque note résonne avec émotion.
Zénith de Lille 1 BD des Cités Unies, 59800 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tumetonnesproductions.com/evenements/helena-lille-zenith-novembre-2026/ »}]
Avec sa voix douce et puissante, son énergie solaire et sa personnalité attachante, la révélation musicale Helena s’en va pour sa première tournée en solo en 2025. Helena Lille
Helena
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