Hélène Fauquet – Vivresse Lafayette Anticipations Paris

Informations pratiques

Vivresse – contraction de vie et d’ivresse – invite à découvrir un état où force vitale et désir ne feraient qu’un. L’œuvre singulière d’Hélène Fauquet illustre une tension entre des formes ornementales et une dimension conceptuelle à la lisière du surréalisme.

Son travail récent explore les thèmes de l’ornement et de l’art, de la nature et de l’artifice, ainsi que de l’histoire et du présent. La coquille a jaugé l’œuvre et est prête à l’absorber.

Les sculptures d’Hélène Fauquet explorent les coquillages et les questions que leurs formes soulèvent. La genèse de ces sculptures repose sur le geste d’oblitérer ses photographies avec un objet tridimensionnel – le coquillage. Encadrés de manière glamour, ces objets dégagent l’attrait scintillant de niches opalines. Les cadres dépassent leur fonction de simple dispositif de présentation pour devenir un seuil vers un espace sensible et symbolique.

Son travail s’intéresse aux résidus de la photographie et au mouvement des images. Dans son exposition récente Phenomena au Kunsthaus Glarus en Suisse, elle développe une approche phénoménologique de la perception et réfléchit à la manière dont l’information est stockée.

Au dernier étage de la Fondation, Lafayette Anticipations présente Vivresse, la première exposition institutionnelle en France consacrée à l’artiste Hélène Fauquet.

Du mercredi 21 octobre 2026 au dimanche 03 janvier 2027 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-21T14:00:00+02:00

fin : 2027-01-03T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-21T11:00:00+02:00_2026-10-21T19:00:00+02:00;2026-10-22T11:00:00+02:00_2026-10-22T19:00:00+02:00;2026-10-23T11:00:00+02:00_2026-10-23T19:00:00+02:00;2026-10-24T11:00:00+02:00_2026-10-24T19:00:00+02:00;2026-10-25T11:00:00+02:00_2026-10-25T19:00:00+02:00;2026-10-28T11:00:00+02:00_2026-10-28T19:00:00+02:00;2026-10-29T11:00:00+02:00_2026-10-29T19:00:00+02:00;2026-10-30T11:00:00+02:00_2026-10-30T19:00:00+02:00;2026-10-31T11:00:00+02:00_2026-10-31T19:00:00+02:00;2026-11-01T11:00:00+02:00_2026-11-01T19:00:00+02:00;2026-11-04T11:00:00+02:00_2026-11-04T19:00:00+02:00;2026-11-05T11:00:00+02:00_2026-11-05T19:00:00+02:00;2026-11-06T11:00:00+02:00_2026-11-06T19:00:00+02:00;2026-11-07T11:00:00+02:00_2026-11-07T19:00:00+02:00;2026-11-08T11:00:00+02:00_2026-11-08T19:00:00+02:00;2026-11-11T11:00:00+02:00_2026-11-11T19:00:00+02:00;2026-11-12T11:00:00+02:00_2026-11-12T19:00:00+02:00;2026-11-13T11:00:00+02:00_2026-11-13T19:00:00+02:00;2026-11-14T11:00:00+02:00_2026-11-14T19:00:00+02:00;2026-11-15T11:00:00+02:00_2026-11-15T19:00:00+02:00;2026-11-18T11:00:00+02:00_2026-11-18T19:00:00+02:00;2026-11-19T11:00:00+02:00_2026-11-19T19:00:00+02:00;2026-11-20T11:00:00+02:00_2026-11-20T19:00:00+02:00;2026-11-21T11:00:00+02:00_2026-11-21T19:00:00+02:00;2026-11-22T11:00:00+02:00_2026-11-22T19:00:00+02:00;2026-11-25T11:00:00+02:00_2026-11-25T19:00:00+02:00;2026-11-26T11:00:00+02:00_2026-11-26T19:00:00+02:00;2026-11-27T11:00:00+02:00_2026-11-27T19:00:00+02:00;2026-11-28T11:00:00+02:00_2026-11-28T19:00:00+02:00;2026-11-29T11:00:00+02:00_2026-11-29T19:00:00+02:00;2026-12-02T11:00:00+02:00_2026-12-02T19:00:00+02:00;2026-12-03T11:00:00+02:00_2026-12-03T19:00:00+02:00;2026-12-04T11:00:00+02:00_2026-12-04T19:00:00+02:00;2026-12-05T11:00:00+02:00_2026-12-05T19:00:00+02:00;2026-12-06T11:00:00+02:00_2026-12-06T19:00:00+02:00;2026-12-09T11:00:00+02:00_2026-12-09T19:00:00+02:00;2026-12-10T11:00:00+02:00_2026-12-10T19:00:00+02:00;2026-12-11T11:00:00+02:00_2026-12-11T19:00:00+02:00;2026-12-12T11:00:00+02:00_2026-12-12T19:00:00+02:00;2026-12-13T11:00:00+02:00_2026-12-13T19:00:00+02:00;2026-12-16T11:00:00+02:00_2026-12-16T19:00:00+02:00;2026-12-17T11:00:00+02:00_2026-12-17T19:00:00+02:00;2026-12-18T11:00:00+02:00_2026-12-18T19:00:00+02:00;2026-12-19T11:00:00+02:00_2026-12-19T19:00:00+02:00;2026-12-20T11:00:00+02:00_2026-12-20T19:00:00+02:00;2026-12-23T11:00:00+02:00_2026-12-23T19:00:00+02:00;2026-12-24T11:00:00+02:00_2026-12-24T19:00:00+02:00;2026-12-25T11:00:00+02:00_2026-12-25T19:00:00+02:00;2026-12-26T11:00:00+02:00_2026-12-26T19:00:00+02:00;2026-12-27T11:00:00+02:00_2026-12-27T19:00:00+02:00;2026-12-30T11:00:00+02:00_2026-12-30T19:00:00+02:00;2026-12-31T11:00:00+02:00_2026-12-31T19:00:00+02:00;2027-01-01T11:00:00+02:00_2027-01-01T19:00:00+02:00;2027-01-02T11:00:00+02:00_2027-01-02T19:00:00+02:00;2027-01-03T11:00:00+02:00_2027-01-03T19:00:00+02:00

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/exposition/helene-fauquet



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