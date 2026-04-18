Héloïse de Clermont-Tonnerre Comédie Le Mans Le Mans
Héloïse de Clermont-Tonnerre Comédie Le Mans Le Mans samedi 26 septembre 2026.
Le Mans
Héloïse de Clermont-Tonnerre
Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 21:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Prochainement à Comédie Le Mans…
.
Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire comedielemans@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Coming soon to Comédie Le Mans…
L’événement Héloïse de Clermont-Tonnerre Le Mans a été mis à jour le 2026-04-10 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Résonances Paysannerie Médiathèque Aragon Le Mans 18 avril 2026
- BEN dans philosophe amateur Comédie Le Mans Le Mans 19 avril 2026
- Spectacle danse avec les animaux au musée Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans 19 avril 2026
- Spectacle Danse avec les animaux au musée Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans 19 avril 2026
- Le Roi des prunébulles du crayonné à la couleur, Médiathèque Saulnières Le Mans 21 avril 2026