HENRI DES EN SOLO 1 – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

HENRI DES EN SOLO 1 Début : 2026-11-15 à 16:00. Tarif : – euros.

CONTREMARQUE PRÉSENTE : HENRI DES EN SOLO 1Partagez un moment d’intimité exceptionnel avec Henri Dès et ses chansons. De petits bijoux dans un écrin, enveloppés du son de sa guitare et de celui de la contrebasse de Fabien Iannone.Plusieurs générations côte à côte, cœur à cœur, qui chantent à l’unisson !Un spectacle qui va à l’essentiel, les yeux dans les yeux.Biographie Henri DèsExtraordinaire !Ce mot résume parfaitement la carrière d’Henri Dès. Parce que le papa de La petite Charlotte est certainement le seul dans son domaine à avoir traversé les décennies sans tomber dans la désuétude.Au contraire, ce sont l’énergie et la fraîcheur qui ont caractérisé chacune de ses compositions, album après album. De mélasse à casse-pieds en passant par Les bêtises à l’école ou Le beau tambour, ses musiques vous trottent dans la tête, ses arrangements sont toujours surprenants. Ses mots sonnent juste, se fondent dans le quotidien des enfants, du lever au coucher, en passant par les rêves ; Et même en abordant les cauchemars, parce que dans l’univers d’Henri Dès tout n’est pas rose bonbon. Les petits bonheurs côtoient les grandes émotions, les éclats de rire sèchent les larmes.En concert, c’est une véritable bouffée de générosité et de positivité qui porte un public multigénérationnel ! Entre le chanteur, les musiciens et les spectateurs, la complicité s’installe dès les premières notes. 50 ans de carrière, 200 chansons, 4.5 millions d’albums vendus, 30 écoles qui portent son nom, une centaine de fois l’Olympia, 15 disques d’or, une mélodie composée pour le carillon de la cathédrale de Genève, une entrée dans le Larousse 2012, une web radio qui passe ses chansons 24 heures sur 24 et surtout un nombre incalculable de lumières dans les yeux des enfants.Oui, c’est bien ce qui s’appelle un parcours extraordinaire.Mila Nonza

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63