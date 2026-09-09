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Her, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

mercredi 16 septembre 2026 · Bibliothèque de l'Alcazar · Marseille

Her, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque de l'Alcazar
Adresse
58 cours Belsunce 13001 Marseille
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Her Mercredi 16 septembre, 16h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T16:00:00+02:00 – 2026-09-16T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T16:00:00+02:00 – 2026-09-16T19:00:00+02:00

De Spike Jonze
Avec Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde, Chris Pratt
États-Unis, 2013, 2h06, VOSTFR
Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly, un homme sensible au caractère complexe, est inconsolable suite à une rupture difficile. Il fait alors l’acquisition d’un programme informatique ultramoderne, capable de s’adapter à la personnalité de chaque utilisateur. En lançant le système, il fait la connaissance de ‘Samantha’, une voix féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle. Les besoins et les désirs de Samantha grandissent et évoluent, tout comme ceux de Theodore, et peu à peu, ils tombent amoureux…
Projection suivie d’un échange avec le public.

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Événement des bibliothèques de Marseille

HER © Wild Bunch

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