Dimanche 8 mars 2026 à partir de 20h.

Dimanche 29 mars 2026 à partir de 20h. L'Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une comédie mordante et touchante, où l’enfer, parfois, c’est la famille… Mais où elle reste aussi ce qu’on a de plus précieux.

La grande actrice Greta Marev est décédée…

Ses proches, qui ne peuvent pas se voir en peinture, sont réunis chez le notaire pour le partage de son héritage.



Ce qui devait être une simple formalité va pourtant prendre une tout autre tournure. Personne n’était prêt pour la dernière volonté de Greta…



L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

A biting, touching comedy, where family is sometimes hell… But it’s also our most precious possession.

