HeroFestival Marseille Saison XII Parc des Expositions Marseille

Marseille

HeroFestival Marseille Saison XII

Du samedi 7 au dimanche 8 novembre 2026 le samedi de 8h30 à 21h30. Le dimanche de 8h30 à 18h30. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-07

Les Héros seront de retour au Parc Chanot !

Prêts à embarquer pour une nouvelle destination ?

Attendez-vous à de nouvelles surprises, des invités exceptionnels et des moments inoubliables. Pendant deux jours, préparez-vous à vivre une aventure épique au cœur de vos univers préférés.

Sur plus de 30 000 m² d’exposition entre espaces intérieurs et extérieurs, retrouvez plus de 100 artistes et invités acteurs internationaux, chanteurs, comédiens de doublage, cosplayers, illustrateurs, auteurs et créateurs. Profitez également des animations devenues incontournables du HeroFestival jeux vidéo, shows, dédicaces, ateliers, démonstrations, concerts, concours, jeux, tournois… le plein de rencontres, d’émotions et de découvertes à partager entre amis ou en famille.

Les fans de BD, mangas, comics, cinéma, séries, jeux vidéo et cosplay trouveront leur bonheur au fil de nos allées. Le HeroFestival est le rendez-vous incontournable des passionnés de pop culture, un univers où toutes les générations se retrouvent pour célébrer leurs héros préférés.

La Saison XII poursuit le voyage à travers nos univers emblématiques et leurs nouveautés

• Konoha vous ouvre à nouveau les portes des cultures du Soleil-Levant. Découvrez un espace encore plus immersif consacré aux traditions japonaises et asiatiques, un Village Créateurs & Artisans enrichi, des espaces dédicaces, des animations inédites, des boutiques thématiques et de nombreuses surprises.

• Krypton, notre univers dédié aux Amériques, vous transporte au cœur des comics, des super-héros et de la science-fiction. Choisissez votre camp, rejoignez les Rebelles ou le côté obscur de la Force, rencontrez nos invités et plongez dans les plus grandes sagas de l’imaginaire.

• Brocéliande poursuit son expansion avec un vaste territoire consacré aux héros du Vieux Continent. Village médiéval, fantastique et viking, artisans, combats, créatures légendaires et animations immersives vous attendent pour un véritable voyage dans le temps.

• Ludopolis est de retour avec toujours plus de pixels, de défis et d’expériences interactives. Gaming, rétrogaming, réalité virtuelle, esport, jeux indépendants et découvertes vidéoludiques se donnent rendez-vous dans cet univers entièrement dédié au jeu.

• Broadway voit les choses en grand. Spectacles, concerts, démonstrations, shows et performances s’enchaînent sur une scène toujours plus spectaculaire. Entre lumières, musique et émotions, petits et grands auront des étoiles plein les yeux.

Le Village Cosplay poursuit lui aussi son évolution avec davantage d’espaces, d’animations, de rencontres et de célébrations dédiées à cette passion qui fait battre le cœur du festival.

Sans oublier les papilles ! Parce que tout voyage passe aussi par la découverte des saveurs, embarquez pour un tour du monde culinaire grâce à nos espaces de restauration, nos spécialités venues des quatre coins du globe et nos nombreuses gourmandises sucrées et salées. .

Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur gestion@herofestival.fr

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English :

The Heroes are coming back to Parc Chanot!

Ready to set off for a new destination?

L’événement HeroFestival Marseille Saison XII Marseille a été mis à jour le 2026-06-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille