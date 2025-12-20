HERVE BARBEREAU – THEATRE LE COLBERT Toulon

HERVE BARBEREAU Début : 2027-03-20 à 20:30. Tarif : – euros.

Aujourd’hui, pour beaucoup encore, l’hypnose reste une supercherie, ou revêt une dimension mystique, voire paranormale. L’Hypnose intrigue et est l’objet de toutes les croyances.En état Hypnotique, les sujets sur scène, pensent avoir le libre choix depuis le début du spectacle. Mais en réalité, ils sont tous, que des marionnettes, et manipulés comme des pantins, sous le regard bienveillant d’Hervé.Alors pourrait-on dire qu’avec la complicité de l’I.A. Hervé tire les ficelles depuis le début ? Jusqu’à provoquer une chose impensable, un crime (numéro unique au monde).L’Hypnose intrigue et est l’objet de toutes les croyances. C’est de cela que traite ce nouveau chapitre, et de cela aussi, on peut en rire…

THEATRE LE COLBERT 34 RUE VICTOR CLAPPIER 83000 Toulon 83