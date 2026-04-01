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Heure du conte, Bibliothèque Lac-de-Maine, Angers

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Lac-de-Maine · Angers

Heure du conte, Bibliothèque Lac-de-Maine, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Lac-de-Maine
Adresse
Place Guy Riobé, Angers
Ville
49000 Angers
Département
Maine-et-Loire

Heure du conte Samedi 3 octobre, 11h00 Bibliothèque Lac-de-Maine Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:45:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:45:00+02:00

Un temps doux à déguster en famille, pour écouter ensemble des histoires adaptées aux plus jeunes et éveiller leur imagination.
À partir de 4ans.

Bibliothèque Lac-de-Maine Place Guy Riobé, Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Biblis en folie 2026

heureduconte©LostPaper

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