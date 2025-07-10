Heure du conte Lac de Châtellerault Châtellerault

Châtellerault

Heure du conte

Lac de Châtellerault Lac Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:00:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-18

Découverte de la littérature jeunesse en mode relax autour de la thématique maison le mercredi et autour de la thématique pirates le samedi 18 .

Lac de Châtellerault Lac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Heure du conte

L’événement Heure du conte Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne