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Heure du conte Lac de Châtellerault Châtellerault

Heure du conte Lac de Châtellerault Châtellerault

Heure du conte Lac de Châtellerault Châtellerault mercredi 15 juillet 2026.

Lieu
Lac de Châtellerault
Adresse
Lac Châtellerault
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Châtellerault

Heure du conte

Lac de Châtellerault Lac Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 17:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-18

Découverte de la littérature jeunesse en mode relax autour de la thématique maison le mercredi et autour de la thématique pirates le samedi 18   .

Lac de Châtellerault Lac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Heure du conte

L’événement Heure du conte Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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