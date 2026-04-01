Heure du conte Comme un air de printemps et atelier Brienne-le-Château
Heure du conte Comme un air de printemps et atelier Brienne-le-Château mercredi 15 avril 2026.
Brienne-le-Château
Heure du conte Comme un air de printemps et atelier
2 rue de Loménie Brienne-le-Château Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
La Médiathèque de Brienne-Le-Château et les Amis du livre vous proposent de participer à la prochaine heure du conte Comme un air de printemps… , suivie d’un atelier thématique. Laissez-vous transporter par la magie de cette saison colorée !
Cette animation se dédie aux enfants à partir de 3 ans.
Attention, le nombre de places est limité pensez à réserver ! .
2 rue de Loménie Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est mediatheque@ville-brienne-le-chateau.fr
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English :
L’événement Heure du conte Comme un air de printemps et atelier Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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