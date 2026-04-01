Brienne-le-Château

Heure du conte Comme un air de printemps et atelier

2 rue de Loménie Brienne-le-Château Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

La Médiathèque de Brienne-Le-Château et les Amis du livre vous proposent de participer à la prochaine heure du conte Comme un air de printemps… , suivie d’un atelier thématique. Laissez-vous transporter par la magie de cette saison colorée !

Cette animation se dédie aux enfants à partir de 3 ans.

Attention, le nombre de places est limité pensez à réserver ! .

2 rue de Loménie Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est mediatheque@ville-brienne-le-chateau.fr

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English :

L’événement Heure du conte Comme un air de printemps et atelier Brienne-le-Château a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne