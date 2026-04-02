Promenade Briennoise Brienne-le-Château Aube

Promenade Briennoise Facile

Promenade Briennoise 10500 Brienne-le-Château Aube Grand Est

Durée : Distance : 7600.0 Tarif :

Promenade Briennoise 2h15 environ niveau facile balisage blanc-vert. Suivez les traces d’une époque révolue: traditions rurales et Histoire. A voir lors de votre circuit: l’arboretum, le château, l’écomusée de la Forêt d’Orient et le musée Napoléon.

Facile

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English :

Promenade Briennoise approx. 2h15 easy level white-green signposting. Follow in the footsteps of a bygone era: rural traditions and history. See the arboretum, the castle, the Forêt d’Orient ecomuseum and the Napoleon museum.

Deutsch :

Promenade Briennoise ca. 2 Std. 15 Min. leichter Schwierigkeitsgrad weiß-grüne Markierung. Folgen Sie den Spuren einer vergangenen Epoche: ländliche Traditionen und Geschichte. Sehenswert: das Arboretum, das Schloss, das Ecomusée de la Forêt d’Orient und das Napoleon-Museum.

Italiano :

Passeggiata di Briennoise circa 2h15 livello facile segnaletica bianco-verde. Seguite le tracce di un’epoca passata: tradizioni rurali e storia. Da vedere: l’arboreto, il castello, l’ecomuseo della Forêt d’Orient e il museo di Napoleone.

Español :

Paseo de Briennoise aprox. 2h15 nivel fácil señalización blanco-verde. Siga los pasos de una época pasada: tradiciones rurales e historia. Lugares de interés: el arboreto, el castillo, el ecomuseo de la Forêt d’Orient y el museo Napoleón.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-05-11 par Aube en Champagne Attractivité