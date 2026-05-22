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Heure du conte en extérieur Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris

Heure du conte en extérieur Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris

Heure du conte en extérieur Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris samedi 6 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill

Adresse : 6 rue Fessart

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : <p>Rendez-vous sur place ! Annulation en cas d'intempéries.</p>

Il fait (enfin) beau, ça sent l’été…et les lectures en plein air ! Retrouvez-nous tous les samedis matins de juin lors de notre heure du conte en extérieur, sur la placette Fessart, pour des moments de lecture conviviaux.

Placette Fessart (au bout de la rue Fessart, entre l’église Jourdain et l’école Fessart)
Tous les samedis de juin à partir de 10h
RDV directement sur place !

/! Annulation en cas d’intempéries.

Retrouvez-nous sur la placette Fessart pour des moments de lecture conviviaux en plein air !
Le samedi 27 juin 2026
de 10h00 à 11h00
Le samedi 20 juin 2026
de 10h00 à 11h00
Le samedi 13 juin 2026
de 10h00 à 11h00
Le samedi 06 juin 2026
de 10h00 à 11h00
gratuit

Rendez-vous sur place ! Annulation en cas d’intempéries.

Public enfants. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T11:00:00+02:00;2026-06-13T10:00:00+02:00_2026-06-13T11:00:00+02:00;2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T11:00:00+02:00;2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T11:00:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart  75019 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill


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