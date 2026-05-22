Heure du conte en extérieur Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris

Il fait (enfin) beau, ça sent l’été…et les lectures en plein air ! Retrouvez-nous tous les samedis matins de juin lors de notre heure du conte en extérieur, sur la placette Fessart, pour des moments de lecture conviviaux.

Placette Fessart (au bout de la rue Fessart, entre l’église Jourdain et l’école Fessart)

Tous les samedis de juin à partir de 10h

RDV directement sur place !

/! Annulation en cas d’intempéries.

Retrouvez-nous sur la placette Fessart pour des moments de lecture conviviaux en plein air !

Le samedi 27 juin 2026

de 10h00 à 11h00

Le samedi 20 juin 2026

de 10h00 à 11h00

Le samedi 13 juin 2026

de 10h00 à 11h00

Le samedi 06 juin 2026

de 10h00 à 11h00

gratuit

Rendez-vous sur place ! Annulation en cas d’intempéries.

Public enfants. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T11:00:00+02:00;2026-06-13T10:00:00+02:00_2026-06-13T11:00:00+02:00;2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T11:00:00+02:00;2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T11:00:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill



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