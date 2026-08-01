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AGENDA · Cauterets

Heure du conte Jean-Pierre la brebis CAUTERETS Cauterets

mercredi 19 août 2026 · CAUTERETS · Cauterets

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:15:00
Lieu
CAUTERETS
Adresse
2 Esplanade des Œufs
Ville
65110 Cauterets
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Cauterets

Heure du conte Jean-Pierre la brebis

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:15:00
fin : 2026-08-19 11:15:00

Date(s) :
2026-08-19

Heure du conte et atelier le pastoralisme

Histoire de Jean-Pierre la brebis, suivie d’un atelier de manipulation de marionnettes à gaine
A partir de 3 ans

Manifestation gratuite
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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96 

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English :

Storytime and Workshop: Pastoral Life

The story of Jean-Pierre the Sheep, followed by a workshop on operating glove puppets
For ages 3 and up

Free event

L’événement Heure du conte Jean-Pierre la brebis Cauterets a été mis à jour le 2026-08-10 par OT de Cauterets|CDT65

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