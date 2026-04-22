HEURE DU CONTE KAMISHIBAI Place du 11 novembre Saugues
HEURE DU CONTE KAMISHIBAI Place du 11 novembre Saugues mercredi 24 juin 2026.
Saugues
HEURE DU CONTE KAMISHIBAI
Place du 11 novembre Médiathèque Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24 11:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Place à la magie du kamishibaï un voyage au cœur d’un théâtre d’images venu du Japon.
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Place du 11 novembre Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr
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English :
Make way for the magic of kamishibai: a journey to the heart of Japanese picture theater.
L’événement HEURE DU CONTE KAMISHIBAI Saugues a été mis à jour le 2026-04-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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