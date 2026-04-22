HEURE DU CONTE KAMISHIBAI Place du 11 novembre Saugues

Saugues

HEURE DU CONTE KAMISHIBAI

Place du 11 novembre Médiathèque Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24 11:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Place à la magie du kamishibaï un voyage au cœur d’un théâtre d’images venu du Japon.

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Place du 11 novembre Médiathèque Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 37 mediatheque@saugues.fr

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English :

Make way for the magic of kamishibai: a journey to the heart of Japanese picture theater.

L’événement HEURE DU CONTE KAMISHIBAI Saugues a été mis à jour le 2026-04-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier