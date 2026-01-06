Heure du conte Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe
Heure du conte Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe jeudi 16 avril 2026.
Heure du conte
Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2026-04-16 15:00:00
fin : 2026-04-16 15:45:00
2026-04-16
par la Médiathèque les mots passants de Cérans-Foulletourte
Enfants à partir de de 5 ans accompagnés ou non d’un adulte.
Gratuit.
16 avril conte sur le thème des oiseaux
Réservation obligatoire https://musee-faience.fr/ .
Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr
by the Médiathèque les mots passants in Cérans-Foulletourte
L’événement Heure du conte Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Vallée de la Sarthe