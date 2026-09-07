HEURE DU CONTE, Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, Wervicq-Sud

Informations pratiques

HEURE DU CONTE Mercredi 16 septembre, 11h00 Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T11:00:00+02:00 – 2026-09-16T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T11:00:00+02:00 – 2026-09-16T11:30:00+02:00

Des histoires ponctuées de comptines et jeux de doigts.

Médiathèque municipale de Wervicq-Sud 12 avenue des Sports, 59117 Wervicq-Sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France

Lectures, comptines et jeux de doigts pour les moins de 3 ans Heure du conte lecture

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