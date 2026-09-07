AGENDA · Wervicq-Sud
HEURE DU CONTE, Médiathèque municipale de Wervicq-Sud, Wervicq-Sud
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque municipale de Wervicq-Sud · Wervicq-Sud
Informations pratiques
HEURE DU CONTE Samedi 19 septembre, 11h00 Médiathèque municipale de Wervicq-Sud Nord
sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Médiathèque municipale de Wervicq-Sud 12 avenue des Sports, 59117 Wervicq-Sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France
Lectures pour les plus de 3 ans Heure du conte lecture
© mairie de Wervicq-Sud
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