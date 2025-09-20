HEURE DU CONTE Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre
mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Andrée Chédid · Nort-sur-Erdre
Informations pratiques
Nort-sur-Erdre
HEURE DU CONTE
Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 11:00:00
fin : 2026-10-07 11:30:00
Date(s) :
2026-10-07 2026-11-04 2026-12-02
Les petites oreilles sont invitées à écouter des histoires.
enfants de 3 à 6 ans .
Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
Little ears are invited to listen to stories.
L’événement HEURE DU CONTE Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-08-21 par Pays Erdre Canal Forêt
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