HEURE DU CONTE Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre

Informations pratiques

Nort-sur-Erdre

HEURE DU CONTE

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 11:00:00

fin : 2026-10-07 11:30:00

Date(s) :

2026-10-07 2026-11-04 2026-12-02

Les petites oreilles sont invitées à écouter des histoires.

enfants de 3 à 6 ans .

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Little ears are invited to listen to stories.

L’événement HEURE DU CONTE Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-08-21 par Pays Erdre Canal Forêt