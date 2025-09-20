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HEURE DU CONTE Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre

mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Andrée Chédid · Nort-sur-Erdre

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Médiathèque Andrée Chédid
Adresse
35 Rue du Général Leclerc
Ville
44390 Nort-sur-Erdre
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Nort-sur-Erdre

HEURE DU CONTE

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 11:00:00
fin : 2026-10-07 11:30:00

Date(s) :
2026-10-07 2026-11-04 2026-12-02

Les petites oreilles sont invitées à écouter des histoires.
enfants de 3 à 6 ans   .

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

Little ears are invited to listen to stories.

L’événement HEURE DU CONTE Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-08-21 par Pays Erdre Canal Forêt

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