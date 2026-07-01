Heure du conte pour les 0-3ans, Médiathèque des Minimes, Toulouse
mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque des Minimes · Toulouse
Informations pratiques
Heure du conte pour les 0-3ans 9 – 23 septembre, les mercredis Médiathèque des Minimes Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T10:15:00+02:00 – 2026-09-09T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-23T10:15:00+02:00 – 2026-09-23T10:45:00+02:00
- Mercredi 9 septembre 10h15
- Mercredi 16 septembre 10h15
- Mercredi 23 septembre 10h15
Un moment de lectures pour les petites oreilles attentives et curieuses.
10h15 – durée 30 min
Médiathèque des Minimes 3 Place du Marché aux Cochons, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 78 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/minimes La bibliothèque des Minimes a ouvert en 1975. Rénovée en 1998, la médiathèque comprend 362 m2. Club de lecteurs. Parking et wifi. Métro : ligne B – station Minimes Claude NougaroVélô-Toulouse : station 132 – 101, avenue des Minimes et 133 – 71, avenue des Minimes
Un temps d’éveil, de découverte et de calme
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