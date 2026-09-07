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Heure du conte spéciale Italie, Bibliothèque, Wattrelos

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque · Wattrelos

Heure du conte spéciale Italie, Bibliothèque, Wattrelos

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque
Adresse
2, rue Emile Basly Wattrelos
Ville
59150 Wattrelos
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Heure du conte spéciale Italie Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Bibliothèque 2, rue Emile Basly Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}]
Histoires et danses traditionnelles. Danse histoires

Droit réservé

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