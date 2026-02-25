Heure du conte Tapis de lecture Médiathèque Le Traic d’encre Le Croisic
Heure du conte Tapis de lecture Médiathèque Le Traic d’encre Le Croisic mercredi 15 avril 2026.
Heure du conte Tapis de lecture
Médiathèque Le Traic d’encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 17:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Heure du conte Tapis de lecture
Littérature & jeunesse
Viens écouter des histoires lues par tes bibliothécaires préférées à partir de différents tapis de lecture.
Tu découvriras le tapis autour des albums de Loup Gris créé par des lecteurs et l’association croisicaise L’ Pique et brode.
Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.
Pour les enfants de 3 à 7 ans, sur inscription, gratuit. .
Médiathèque Le Traic d’encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Heure du conte Tapis de lecture Le Croisic a été mis à jour le 2026-02-25 par ADT44