Heure du conte Tapis de lecture Médiathèque Le Traic d’encre Le Croisic mercredi 15 avril 2026.

Médiathèque Le Traic d’encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2026-04-15 17:00:00
2026-04-15

Littérature & jeunesse

Viens écouter des histoires lues par tes bibliothécaires préférées à partir de différents tapis de lecture.
Tu découvriras le tapis autour des albums de Loup Gris créé par des lecteurs et l’association croisicaise L’ Pique et brode.
 
Inscriptions & renseignements  sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.
Pour les enfants de 3 à 7 ans, sur inscription, gratuit.   .

Médiathèque Le Traic d’encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32  mediatheque@lecroisic.fr

