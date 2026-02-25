Heure du conte Tapis de lecture Médiathèque Le Traic d’encre Le Croisic

Heure du conte Tapis de lecture

Médiathèque Le Traic d'encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

2026-04-15 17:00:00

2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Heure du conte Tapis de lecture

Littérature & jeunesse

Viens écouter des histoires lues par tes bibliothécaires préférées à partir de différents tapis de lecture.

Tu découvriras le tapis autour des albums de Loup Gris créé par des lecteurs et l’association croisicaise L’ Pique et brode.



Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

Pour les enfants de 3 à 7 ans, sur inscription, gratuit. .

Médiathèque Le Traic d’encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

