Informations pratiques

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Heure du conte

12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 18:00:00

fin : 2026-10-30 19:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Venez frissonner en famille autour d’albums jeunesse. À partir de 3 ans. .

12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

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English : Heure du conte

L’événement Heure du conte Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Villedieu-les-Poêles