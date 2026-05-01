Méry-ès-Bois

Heure musicale au coeur du baroque

Église Saint-Firmin Méry-ès-Bois Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

L’église Saint-Firmin accueillera l’Ensemble Vocal Philomèle de Paris, accompagné par l’orgue et le violoncelle, sous la direction d’Alain Lechevalier.

Laissez-vous transporter par la magie du Grand Siècle ! L’association Saint-Firmin vous invite à une parenthèse enchantée Au cœur du baroque .

Le vendredi 15 mai à 20h, l’acoustique majestueuse de l’église de Méry-ès-Bois vibrera au son de l’Ensemble Vocal Philomèle de Paris. Sous la direction experte d’Alain Lechevalier, l’alliance subtile des voix, de l’orgue et du violoncelle fera revivre les chefs-d’œuvre de cette époque faste.

Que vous soyez mélomane averti ou simple curieux, cette Heure musicale d’exception. L’entrée est en libre participation, pour que la culture rayonne pour tous. Plus d’infos sur https://ensemble-philomele.fr. .

Église Saint-Firmin Méry-ès-Bois 18380 Cher Centre-Val de Loire

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English :

The church of Saint-Firmin will welcome the Ensemble Vocal Philomèle de Paris, accompanied by organ and cello, under the direction of Alain Lechevalier.

L’événement Heure musicale au coeur du baroque Méry-ès-Bois a été mis à jour le 2026-04-30 par OT SAULDRE ET SOLOGNE