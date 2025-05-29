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Heure musicale Place du 4 Septembre Gray

Heure musicale Place du 4 Septembre Gray mardi 9 juin 2026.

Lieu : Place du 4 Septembre

Adresse : Maison de la Musiques et des Arts Franz Liszt

Ville : 70100 Gray

Département : Haute-Saône

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Gray

Heure musicale

Place du 4 Septembre Maison de la Musiques et des Arts Franz Liszt Gray Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:00:00
fin : 2026-06-09

Date(s) :
2026-06-09

L’école départementale de musiques et des arts vous invite à une heure musicale.   .

Place du 4 Septembre Maison de la Musiques et des Arts Franz Liszt Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 64 86 01  secteur-gray@edm70.fr

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English : Heure musicale

L’événement Heure musicale Gray a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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