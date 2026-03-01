Heure Musicale Montargis

Heure Musicale

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Début : 2026-03-17 18:30:00

fin : 2026-03-17 19:30:00

2026-03-17

Les élèves du Conservatoire de Montargis (du plus petit au plus grand) se lancent en public, tous les styles y seront représentés de la Musique Ancienne aux Musiques Actuelles. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

English :

Musical Hour

