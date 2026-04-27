Montpellier

HEXAGONE MMA WINAMAX

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : 29 – 29 – 199 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-15

HEXAGONE MMA débarque au Zénith Sud de Montpellier le 15 janvier 2027. Un nouveau rendez-vous majeur avec un show explosif réunissant l’élite du MMA français et international, des talents en pleine ascension et des combats spectaculaires dans une ambiance électrique.

HEXAGONE MMA débarque au Zénith Sud de Montpellier le 15 janvier 2027. Un nouveau rendez-vous majeur avec un show explosif réunissant l’élite du MMA français et international, des talents en pleine ascension et des combats spectaculaires dans une ambiance électrique.

Ce qui t’attend

► Des affrontements intenses entre combattants confirmés et étoiles montantes du MMA

► Une fight card spectaculaire, mêlant enjeux sportifs et performances de haut niveau

► Plusieurs combats majeurs qui seront dévoilés prochainement

►Un événement diffusé en France sur RMC Sport et dans plus de 150 pays grâce à DAZN

►Une ambiance survoltée au cœur du Zénith Sud

Dates et heures vendredi 15 janvier 2027

Premier combat 19h00

Main card 20h30

Durée environ 4h .

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

HEXAGONE MMA arrives at Montpellier’s Zénith Sud on January 15, 2027. A major new event featuring an explosive show bringing together the French and international MMA elite, up-and-coming talents and spectacular fights in an electric atmosphere.

L’événement HEXAGONE MMA WINAMAX Montpellier a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT MONTPELLIER