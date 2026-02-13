Hiba Tawaji invite Ibrahim Maalouf – À la française, Le Pin Galant, Mérignac

Hiba Tawaji invite Ibrahim Maalouf – À la française Mardi 17 novembre, 20h00 Le Pin Galant Gironde

Cat 2 : 60€ / Cat 1 : 76€ / Cat Or : 86€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T20:00:00+01:00 – 2026-11-17T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-17T20:00:00+01:00 – 2026-11-17T22:00:00+01:00

Sur scène, la célèbre chanteuse libanaise invite son époux le trompettiste star Ibrahim Maalouf pour un hommage vibrant et audacieux à ce répertoire qui traverse les générations.

Les chansons cultes choisies par le couple avec soin se parent ici de nouvelles couleurs, grâce à des arrangements signés Ibrahim Maalouf, entre orchestre classique, jazz, pop et sonorités orientales.

Hiba Tawaji, dont la voix à la fois puissante et nuancée transcende les genres, incarne naturellement cette passerelle entre les cultures. Chaque

titre devient une redécouverte.

La complicité du couple sur scène comme dans la vie, offre une chaleur rare à ce répertoire, une dimension encore plus humaine.

Avec un premier single pour la Saint-Valentin 2026, comme une déclaration d’amour aux chansons qui l’ont poussée à devenir chanteuse, « À la française » est bien plus qu’un concert d’Hiba Tawaji. C’est surtout la célébration magique de tout ce que la chanson française a de plus universel. L’amour.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/19/le_pin_galant/hiba_tawaji_et_ibrahim_maalouf »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Hiba Tawaji rend hommage à l’héritage de la chanson française avec un programme inédit, à la fois intime et élégant. concert chant