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HIBA TAWAJI INVITE IBRAHIM MAALOUF ARCADIUM Annecy

HIBA TAWAJI INVITE IBRAHIM MAALOUF ARCADIUM Annecy

HIBA TAWAJI INVITE IBRAHIM MAALOUF ARCADIUM Annecy jeudi 10 décembre 2026.

Lieu : ARCADIUM

Adresse : 32 BOULEVARD DU FIER -

Ville : 74000 Annecy

Département : 74

Début : 2026-12-10

Fin : 2026-12-10

Heure de début : 20:00

HIBA TAWAJI INVITE IBRAHIM MAALOUF Début : 2026-12-10 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ARCADIUM 32 BOULEVARD DU FIER – 74000 Annecy 74

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