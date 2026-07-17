Hiba Tawaji invite Ibrahim Maalouf, Casino Barrière de Lille, Lille

Informations pratiques

Hiba Tawaji invite Ibrahim Maalouf Jeudi 17 décembre, 20h30 Casino Barrière de Lille Nord

Dès 49€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-17T20:30:00+01:00 – 2026-12-17T22:00:00+01:00

Fin : 2026-12-17T20:30:00+01:00 – 2026-12-17T22:00:00+01:00

Hiba Tawaji rend hommage à l’héritage de la chanson française avec un programme inédit, à la fois intime et élégant.

Sur scène, la célèbre chanteuse libanaise invite son époux le trompettiste star Ibrahim Maalouf pour un hommage vibrant et audacieux à ce répertoire qui traverse les générations.

Les chansons cultes choisies par le couple avec soin se parent ici de nouvelles couleurs, grâce à des arrangements signés Ibrahim Maalouf, entre orchestre classique, jazz, pop et sonorités orientales.

Hiba Tawaji, dont la voix à la fois puissante et nuancée transcende les genres, incarne naturellement cette passerelle entre les cultures. Chaque titre devient une redécouverte.

La complicité du couple sur scène comme dans la vie, offre une chaleur rare

à ce répertoire, une dimension encore plus humaine.

Avec un premier single pour la Saint-Valentin 2026, comme une déclaration

d’amour aux chansons qui l’ont poussée à devenir chanteuse, « À la française » est bien plus qu’un concert d’Hiba Tawaji.

C’est surtout la célébration magique de tout ce que la chanson française a de plus universel. L’amour.

Casino Barrière de Lille 777 pont de Flandres, 59777 LILLE Lille 59777 Fives Nord Hauts-de-France 0328144777 https://www.casinosbarriere.com/fr/lille.html [{« type »: « link », « value »: « https://www.casinosbarriere.com/lille/spectacle/hiba-tawaji-invite-ibrahim-maalouf »}]

Hiba Tawaji rend hommage à l’héritage de la chanson française avec un programme inédit, à la fois intime et élégant.