Informations pratiques

Sète

HIDEBOUND | CLAUDIA THE VIRGIN | ANDREA GIVANOVITCH ZOÉ LAKHNATI

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-25

fin : 2027-05-25

Date(s) :

2027-05-25

Deux jeunes chorégraphes, figures montantes de la danse contemporaine en Occitanie, composent cette soirée partagée.

Avec Claudia The Virgin, Zoé, danseuse, et Claudia, athlète, font du corps un laboratoire de transformation. Dans leurs danses, mythes et images glissent, se mêlent et laissent place à l’insaisissable.

Hidebound explore le rapport singulier lié au genre dans une danse de libération folle, une danse de réconciliation.

Ces spectacles font partie du temps fort Alors, on danse ! proposé par le Théâtre Molière.

En savoir plus www.tmsete.com .

Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie

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English :

L’événement HIDEBOUND | CLAUDIA THE VIRGIN | ANDREA GIVANOVITCH ZOÉ LAKHNATI Sète a été mis à jour le 2026-07-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau