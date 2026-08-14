Hip-hop culture Crozon
vendredi 6 novembre 2026 · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Hip-hop culture
1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 14:15:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Cie Supreme Legacy
Dans le cadre de CultureS Hip Hop Festival
Nourrie de voyages, de rencontres et d’échanges, la compagnie Supreme Legacy a le plaisir de vous présenter son spectacle sur l’histoire du Hip-Hop, de sa création à nos jours.
Enchaînant plusieurs tableaux et performances illustrant les différentes facettes de cette culture pluridisciplinaire, Dj, Mc et danseurs décortiquent chronologiquement les diverses techniques de cet art urbain. Hip-hop culture se veut ludique sous toutes ses formes et permet aux spectateurs de tout âge de mieux comprendre cet univers souvent méconnu par les non-initiés.
De l’insolence des quartiers de NYC aux pas de danse de James Brown reproduit sur des cartons dans un contexte politique et social brûlant, Hip-hop culture vous fait voyager au cœur d’un mouvement qui a révolutionné notre culture urbaine.
Direction artistique & chorégraphie Mickaël Pecaud
Mise en scène Mickaël Pecaud / Grégory Chastang
Danseurs Arnaud Ousset / Nathanaël Etouke / Lucas Pereira Freitas
Mc Thibault Favier / Dj Jean-Philippe Sigmann
Musique Jean-Philippe Sigmann / Thibault Favier
Création lumière Jonathan Chassaing
Scénographie Guillaume Pujol / Sylvain Penguin / Quentin Chambinaud
À partir de 6 ans
Durée 1h
Tarifs 12€ / 8€ .
1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08
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English :
L’événement Hip-hop culture Crozon a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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