Informations pratiques

Crozon

Hip-hop culture

1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 14:15:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Cie Supreme Legacy

Dans le cadre de CultureS Hip Hop Festival

Nourrie de voyages, de rencontres et d’échanges, la compagnie Supreme Legacy a le plaisir de vous présenter son spectacle sur l’histoire du Hip-Hop, de sa création à nos jours.

Enchaînant plusieurs tableaux et performances illustrant les différentes facettes de cette culture pluridisciplinaire, Dj, Mc et danseurs décortiquent chronologiquement les diverses techniques de cet art urbain. Hip-hop culture se veut ludique sous toutes ses formes et permet aux spectateurs de tout âge de mieux comprendre cet univers souvent méconnu par les non-initiés.

De l’insolence des quartiers de NYC aux pas de danse de James Brown reproduit sur des cartons dans un contexte politique et social brûlant, Hip-hop culture vous fait voyager au cœur d’un mouvement qui a révolutionné notre culture urbaine.

Direction artistique & chorégraphie Mickaël Pecaud

Mise en scène Mickaël Pecaud / Grégory Chastang

Danseurs Arnaud Ousset / Nathanaël Etouke / Lucas Pereira Freitas

Mc Thibault Favier / Dj Jean-Philippe Sigmann

Musique Jean-Philippe Sigmann / Thibault Favier

Création lumière Jonathan Chassaing

Scénographie Guillaume Pujol / Sylvain Penguin / Quentin Chambinaud

À partir de 6 ans

Durée 1h

Tarifs 12€ / 8€ .

1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08

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English :

L’événement Hip-hop culture Crozon a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime