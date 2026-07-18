Informations pratiques

Hip-pop tunisois — After La Society 19 et 20 septembre Friche la Belle de Mai Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T23:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T04:00:00+02:00

La scène hip-hop tunisoise s’invite au Petit Cab : live, danse et DJ set, des sons qui traversent la mer et font bouger les lignes.

Programmation complète à venir.

LA SOCIETY est un projet artistique porté par l’AMI (Aide aux Musiques Innovatrices) né de l’évolution du festival Hip-Hop Society. Une transformation portée par une ambition claire : s’inscrire dans la durée et proposer, tout au long de l’année, des rendez-vous artistiques à la Friche la Belle de Mai.

Friche la Belle de Mai 41 rue Jobin, 13003 Marseille, France Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33495049595 http://www.lafriche.org Née de l’ancienne usine de la Seita, aujourd’hui lieu de création et d’innovation, la Friche la Belle de Mai est à la fois un espace de travail pour ses 70 structures résidentes (350 artistes, producteurs, salariés qui y travaillent quotidiennement) et un lieu de diffusion (600 propositions artistiques publiques par an, de l’atelier jeune public aux plus grands festivals). Avec près de 450 000 visiteurs par an, la Friche la Belle de Mai est un espace public multiple de 45 000 m2 où se côtoient 6 salles de spectacles et de concert, des jardins partagés, une aire de jeux et de sport, un restaurant, une librairie, une crèche, 2400 m2 d’espaces d’exposition, un toit-terrasse de 8000 m2, un centre de formation. Bus 49 et 52, arrêt Belle de Mai la Friche. Tramway T2, arrêt Longchamp. Métro L1 et L2, station Saint-Charles Gyptis. Bus 31, 32 et 32b, arrêt place Caffo. Bus 33 et 34, arrêt Belle de mai Loubon.

La scène hip-hop tunisoise s’invite au Petit Cab : live, danse et DJ set, des sons qui traversent la mer et font bouger les lignes.

© La Society