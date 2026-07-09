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Hippoh Dance Club : 10 ans de La Place La Place Paris

samedi 3 octobre 2026 · La Place · Paris

Hippoh Dance Club : 10 ans de La Place La Place Paris

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
La Place
Adresse
10 passage de la Canopée
Ville
75001 Paris
Département
Paris

Le HDC, c’est quoi ? Une soirée parisienne dédiée à la danse et à la culture, qui réunit toutes les communautés de danse dans une atmosphère chill, propice aux rencontres et au partage.

Pour cette édition spéciale, on célèbre les 10 ans de La Place avec un véritable événement culturel, de 20h à 2h, entre shows, performances et DJ sets.

À partir de 20:00 — Accueil & ambiance au bar pour démarrer la soirée en douceur : l’occasion de se retrouver, discuter et faire connaissance avant que ça chauffe sur la piste.
À partir de 21:00 — SHOW : pour lancer la soirée, des performances artistiques à découvrir sur place, avec des danseurs guest, pour kiffer tous ensemble.
Dès 22:00 — DJ SETS : jusqu’à 02:00, la piste de danse est à toi !

Avec EMII NOUR, ROMY WH1TE et d’autres aux platines.
Good vibes only pour une soirée qui célèbre notre culture !

Don’t watch the culture, live it!
Tout public.
Présenté par La Place et Hippoh.

HIPPOH présente HIPPOH DANCE CLUB à La Place !
Le samedi 03 octobre 2026
de 20h00 à 02h00
payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T23:00:00+02:00
fin : 2026-10-04T05:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T20:00:00+02:00_2026-10-03T02:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée  75001 Paris
https://shotgun.live/fr/festivals/hippoh-dance-club


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