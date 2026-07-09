Hippoh Dance Club : 10 ans de La Place La Place Paris

Informations pratiques

Le HDC, c’est quoi ? Une soirée parisienne dédiée à la danse et à la culture, qui réunit toutes les communautés de danse dans une atmosphère chill, propice aux rencontres et au partage.

Pour cette édition spéciale, on célèbre les 10 ans de La Place avec un véritable événement culturel, de 20h à 2h, entre shows, performances et DJ sets.

À partir de 20:00 — Accueil & ambiance au bar pour démarrer la soirée en douceur : l’occasion de se retrouver, discuter et faire connaissance avant que ça chauffe sur la piste.

À partir de 21:00 — SHOW : pour lancer la soirée, des performances artistiques à découvrir sur place, avec des danseurs guest, pour kiffer tous ensemble.

Dès 22:00 — DJ SETS : jusqu’à 02:00, la piste de danse est à toi !

Avec EMII NOUR, ROMY WH1TE et d’autres aux platines.

Good vibes only pour une soirée qui célèbre notre culture !

Don’t watch the culture, live it!

Tout public.

Présenté par La Place et Hippoh.

HIPPOH présente HIPPOH DANCE CLUB à La Place !

Le samedi 03 octobre 2026

de 20h00 à 02h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-04T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-03T20:00:00+02:00_2026-10-03T02:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/festivals/hippoh-dance-club



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