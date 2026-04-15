Hiroshima, Cinéma le Cratère, Toulouse
Hiroshima, Cinéma le Cratère, Toulouse vendredi 1 mai 2026.
Hiroshima Vendredi 1 mai, 22h45 Cinéma le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T22:45:00+02:00 – 2026-05-02T00:29:00+02:00
Fin : 2026-05-01T22:45:00+02:00 – 2026-05-02T00:29:00+02:00
Cinéma le Cratère 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=YKBU2 »}]
Rencontre – Le film montre le bombardement d’Hiroshima et les terribles conséquences de la détonation d’une bombe atomique sur des humains pour la première fois dans l’histoire. Cratère Hiroshima
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