Hiroshima, Cinéma le Cratère, Toulouse

Hiroshima Vendredi 1 mai, 22h45 Cinéma le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T22:45:00+02:00 – 2026-05-02T00:29:00+02:00

Fin : 2026-05-01T22:45:00+02:00 – 2026-05-02T00:29:00+02:00

Cinéma le Cratère 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=YKBU2 »}]

Rencontre – Le film montre le bombardement d’Hiroshima et les terribles conséquences de la détonation d’une bombe atomique sur des humains pour la première fois dans l’histoire. Cratère Hiroshima