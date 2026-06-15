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Hissez haut ! Montargis

Hissez haut ! Montargis

Hissez haut ! Montargis mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : 2 Rue du Faubourg de la Chaussée

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Montargis

Hissez haut !

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 11:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Hissez haut !
Après avoir observé quelques bateaux dans le musée, vous en réaliserez un avec votre enfant et pourrez le faire flotter sur l’eau.
Pour les familles avec enfants de 2 à 5 ans.   .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81  reservations@musee-girodet.fr

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Hoist it high!

L’événement Hissez haut ! Montargis a été mis à jour le 2026-06-15 par OT MONTARGIS

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