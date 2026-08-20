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Histoire culinaire du Sud-Ouest, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch

Histoire culinaire du Sud-Ouest, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne
Adresse
12 place Saluste du Bartas 32000 Auch
Ville
32000 Auch
Département
Gers
Tarif
Entrée libre

Histoire culinaire du Sud-Ouest Vendredi 2 octobre, 18h15 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:15:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:15:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Plongez dans l’histoire des goûts et des saveurs du territoire gascon :
Histoire culinaire du Sud-Ouest – par Syvle Campech (Causeries Culinaires), archéologue et historienne de la cuisine.
Grâce à l’histoire culinaire, Sylvie Campech raconte la provenance des aliments que l’on consomme aujourd’hui, leur arrivée et leur culture en France, la façon de les préparer. Elle nous amène à réfléchir sur nos propres habitudes alimentaires en remontant aux sources du goût.
Dégustation à la fin de la conférence.

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Une conférence par Syvle Campech (Causeries Culinaires), archéologue et historienne de la cuisine.

Sylvie Campech

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