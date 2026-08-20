Histoire culinaire du Sud-Ouest, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Histoire culinaire du Sud-Ouest Vendredi 2 octobre, 18h15 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:15:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:15:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Plongez dans l’histoire des goûts et des saveurs du territoire gascon :

Histoire culinaire du Sud-Ouest – par Syvle Campech (Causeries Culinaires), archéologue et historienne de la cuisine.

Grâce à l’histoire culinaire, Sylvie Campech raconte la provenance des aliments que l’on consomme aujourd’hui, leur arrivée et leur culture en France, la façon de les préparer. Elle nous amène à réfléchir sur nos propres habitudes alimentaires en remontant aux sources du goût.

Dégustation à la fin de la conférence.

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 61 64 70 »}]

Une conférence par Syvle Campech (Causeries Culinaires), archéologue et historienne de la cuisine.

Sylvie Campech