Histoire de céramiques Rue du Château Pau
lundi 16 novembre 2026 · Rue du Château · Pau
Informations pratiques
Pau
Histoire de céramiques
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-16 14:30:00
fin : 2026-11-16 15:30:00
Date(s) :
2026-11-16
Une visite thématique dans la salles du chateau
Les arts du feu sont à l’honneur dans les appartements royaux où le décor céramique se déploie avec une grande richesse et une remarquable diversité. Majoliques italiennes, grands vases de Sèvres et curiosités japonisantes composent un ensemble raffiné, où chaque pièce témoigne d’une histoire singulière à découvrir au gré de la visite des espaces palatiaux. .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 00 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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English : Histoire de céramiques
L’événement Histoire de céramiques Pau a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pau
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