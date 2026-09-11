Histoire de céramiques Rue du Château Pau

Informations pratiques

Pau

Histoire de céramiques

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-16 14:30:00

fin : 2026-11-16 15:30:00

Date(s) :

2026-11-16

Une visite thématique dans la salles du chateau

Les arts du feu sont à l’honneur dans les appartements royaux où le décor céramique se déploie avec une grande richesse et une remarquable diversité. Majoliques italiennes, grands vases de Sèvres et curiosités japonisantes composent un ensemble raffiné, où chaque pièce témoigne d’une histoire singulière à découvrir au gré de la visite des espaces palatiaux. .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 00 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Histoire de céramiques

L’événement Histoire de céramiques Pau a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Pau