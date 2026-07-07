Informations pratiques

Pau

Hestiv’Oc / Un été au ciné Un conte peut en cacher un autre (en occitan doublé en français)

Place François Recaborde Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

En partenariat avec le festival Hestiv’Oc& Conta’m

De Jakob Schuh, Jan Lachauer, Bin-Han To

Le Petit Chaperon rouge va-t-il devenir un repas pour le Grand Méchant Loup ? Blanche-Neige peut-elle être plus maligne que sa belle-mère ? Comment Jack peut-il éviter le Géant et trouver son trésor ? Qui Cendrillon va-t-elle épouser ? Le Grand Méchant Loup a toutes les réponses, ainsi que sa propre histoire à nous raconter. De Jan Lachauer et Jakob Schuh, basé sur le livre de Roald Dahl & illustré par Quentin Blake.

Repli à 22h au Méliès (Foirail) en cas de pluie. .

Place François Recaborde Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Hestiv’Oc / Un été au ciné Un conte peut en cacher un autre (en occitan doublé en français)

L’événement Hestiv’Oc / Un été au ciné Un conte peut en cacher un autre (en occitan doublé en français) Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau