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Hestiv’Oc / Un été au ciné Un conte peut en cacher un autre (en occitan doublé en français) Pau

jeudi 20 août 2026 · Pau

Hestiv’Oc / Un été au ciné Un conte peut en cacher un autre (en occitan doublé en français) Pau

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Place François Recaborde
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Pau

Hestiv’Oc / Un été au ciné Un conte peut en cacher un autre (en occitan doublé en français)

Place François Recaborde Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

En partenariat avec le festival Hestiv’Oc& Conta’m
De Jakob Schuh, Jan Lachauer, Bin-Han To

Le Petit Chaperon rouge va-t-il devenir un repas pour le Grand Méchant Loup ? Blanche-Neige peut-elle être plus maligne que sa belle-mère ? Comment Jack peut-il éviter le Géant et trouver son trésor ? Qui Cendrillon va-t-elle épouser ? Le Grand Méchant Loup a toutes les réponses, ainsi que sa propre histoire à nous raconter. De Jan Lachauer et Jakob Schuh, basé sur le livre de Roald Dahl & illustré par Quentin Blake.

Repli à 22h au Méliès (Foirail) en cas de pluie.   .

Place François Recaborde Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Hestiv’Oc / Un été au ciné Un conte peut en cacher un autre (en occitan doublé en français)

L’événement Hestiv’Oc / Un été au ciné Un conte peut en cacher un autre (en occitan doublé en français) Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau

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