Informations pratiques

Beaulieu

Histoire de la cuisine et de la gastronomie, de la préhistoire à nos jours

Salle polyvalente Beaulieu Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 21:30:00

Date(s) :

2026-07-13

L’association des Amis d’Adiac accueille Alain Berne, l’un des meilleurs ouvriers de France, ancien professeur de l’école Paul Bocuse, cuisinier, glacier, pâtissier et chocolatier, pour cette conférence suivie d’une dégustation de plats historiques.

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Salle polyvalente Beaulieu 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 85 41 55

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English :

The Friends of Adiac Association welcomes Alain Berne, one of France’s “Meilleurs Ouvriers de France,” a former professor at the École Paul Bocuse, chef, ice cream maker, pastry chef, and chocolatier, for this lecture followed by a tasting of historic dishes.

L’événement Histoire de la cuisine et de la gastronomie, de la préhistoire à nos jours Beaulieu a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay