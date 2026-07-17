Histoire de la fille qui ne voulait pas être un chien Théâtre mouvement L’intervalle Noyal-sur-Vilaine
vendredi 16 avril 2027 · L'intervalle · Noyal-sur-Vilaine
Informations pratiques
Noyal-sur-Vilaine
Histoire de la fille qui ne voulait pas être un chien Théâtre mouvement
L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-16 20:30:00
fin : 2027-04-16
Date(s) :
2027-04-16
Foule théâtre / THÉÂTRE-MOUVEMENT
Sacha, 9 ans, a enfin l’âge de participer à la course annuelle de caisse-à-savon. Son père a promis de l’aider à fabriquer son bolide. Mais une mauvaise nouvelle vient perturber leurs plans. Bientôt, il sera aveugle et il souhaite que ça reste secret…
Dès 9 ans
Durée 50 min
Tarifs 14€ / 11€ /9€ .
L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23
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English :
L’événement Histoire de la fille qui ne voulait pas être un chien Théâtre mouvement Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON
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