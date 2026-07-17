UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Noyal-sur-Vilaine

Histoire de la fille qui ne voulait pas être un chien Théâtre mouvement L’intervalle Noyal-sur-Vilaine

vendredi 16 avril 2027 · L'intervalle · Noyal-sur-Vilaine

Informations pratiques

Début
vendredi 16 avril 2027
Fin
vendredi 16 avril 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
L'intervalle
Adresse
1 rue de la Motte
Ville
35530 Noyal-sur-Vilaine
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Noyal-sur-Vilaine

Histoire de la fille qui ne voulait pas être un chien Théâtre mouvement

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-16 20:30:00
fin : 2027-04-16

Date(s) :
2027-04-16

Foule théâtre / THÉÂTRE-MOUVEMENT

Sacha, 9 ans, a enfin l’âge de participer à la course annuelle de caisse-à-savon. Son père a promis de l’aider à fabriquer son bolide. Mais une mauvaise nouvelle vient perturber leurs plans. Bientôt, il sera aveugle et il souhaite que ça reste secret…

Dès 9 ans
Durée 50 min
Tarifs 14€ / 11€ /9€   .

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Histoire de la fille qui ne voulait pas être un chien Théâtre mouvement Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON

À voir aussi à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine)