Histoire de la fille qui ne voulait pas être un chien Théâtre mouvement L’intervalle Noyal-sur-Vilaine

Informations pratiques

Noyal-sur-Vilaine

Histoire de la fille qui ne voulait pas être un chien Théâtre mouvement

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-16 20:30:00

fin : 2027-04-16

Date(s) :

2027-04-16

Foule théâtre / THÉÂTRE-MOUVEMENT

Sacha, 9 ans, a enfin l’âge de participer à la course annuelle de caisse-à-savon. Son père a promis de l’aider à fabriquer son bolide. Mais une mauvaise nouvelle vient perturber leurs plans. Bientôt, il sera aveugle et il souhaite que ça reste secret…

Dès 9 ans

Durée 50 min

Tarifs 14€ / 11€ /9€ .

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23

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English :

L’événement Histoire de la fille qui ne voulait pas être un chien Théâtre mouvement Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON