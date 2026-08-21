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Histoire de la photographie dans le monde et à Albi, Hôtel de ville, Albi

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Albi

Histoire de la photographie dans le monde et à Albi, Hôtel de ville, Albi

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville
Adresse
16 rue de l'Hôtel de Ville, 81000 Albi
Ville
81000 Albi
Département
Tarn
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Histoire de la photographie dans le monde et à Albi 19 et 20 septembre Hôtel de ville Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Exposition mobile sur le développement de la photographie à Albi au XIXe siècle.

Hôtel de ville 16 rue de l’Hôtel de Ville, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie En 1728, la ville achète l’hôtel particulier de Saint-Hippolyte puis d’Étienne de Martin, trésorier de France, bâti au XVIIe siècle. Ce bâtiment a abrité un certain temps un « dépôt de mendicité ». Il constitue aujourd’hui le siège principal de la mairie, classé au titre des Monuments historiques depuis 1971.
Exposition mobile sur le développement de la photographie à Albi au XIXe siècle.

©Ville d’Albi

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