Histoire de la photographie dans le monde et à Albi, Hôtel de ville, Albi
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Albi
Informations pratiques
Histoire de la photographie dans le monde et à Albi 19 et 20 septembre Hôtel de ville Tarn
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Exposition mobile sur le développement de la photographie à Albi au XIXe siècle.
Hôtel de ville 16 rue de l’Hôtel de Ville, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie En 1728, la ville achète l’hôtel particulier de Saint-Hippolyte puis d’Étienne de Martin, trésorier de France, bâti au XVIIe siècle. Ce bâtiment a abrité un certain temps un « dépôt de mendicité ». Il constitue aujourd’hui le siège principal de la mairie, classé au titre des Monuments historiques depuis 1971.
Exposition mobile sur le développement de la photographie à Albi au XIXe siècle.
©Ville d’Albi
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