Histoire de la photographie documentaire et du photojournalisme, de 1951 à nos jours, Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Bobigny
jeudi 4 février 2027 · Archives départementales de la Seine-Saint-Denis · Bobigny
Informations pratiques
Histoire de la photographie documentaire et du photojournalisme, de 1951 à nos jours Jeudi 4 février 2027, 14h00 Archives départementales de la Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Limité à 50 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-04T14:00:00+01:00 – 2027-02-04T18:00:00+01:00
Fin : 2027-02-04T14:00:00+01:00 – 2027-02-04T18:00:00+01:00
Cycle « Le reportage photographique : documenter le réel, construire la mémoire – Histoire de la photographie documentaire et du photojournalisme, de 1951 à nos jours »
Les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis organisent un cycle de tables rondes animées par des professionnels de la photographie, des historiens, des archivistes, en direction d’un large public. Ce cycle ambitionne de montrer que la photographie est une pratique d’intention et un langage à part entière qui façonne notre compréhension du réel et notre patrimoine commun.
La première table ronde porte sur l’émergence de la pratique du reportage depuis la seconde moitié du XIXe siècle jusqu’à nos jours, proposant des jalons historiques et des définitions.
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Cycle « Le reportage photographique : documenter le réel, construire la mémoire – Histoire de la photographie documentaire et du photojournalisme, de 1951 à nos jours »
© Jean Texier – Mémoires d’Humanité / Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
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