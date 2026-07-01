Histoire de la photographie documentaire et du photojournalisme, de 1951 à nos jours, Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Bobigny

Informations pratiques

Histoire de la photographie documentaire et du photojournalisme, de 1951 à nos jours Jeudi 4 février 2027, 14h00 Archives départementales de la Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-04T14:00:00+01:00 – 2027-02-04T18:00:00+01:00

Fin : 2027-02-04T14:00:00+01:00 – 2027-02-04T18:00:00+01:00

Cycle « Le reportage photographique : documenter le réel, construire la mémoire – Histoire de la photographie documentaire et du photojournalisme, de 1951 à nos jours »

Les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis organisent un cycle de tables rondes animées par des professionnels de la photographie, des historiens, des archivistes, en direction d’un large public. Ce cycle ambitionne de montrer que la photographie est une pratique d’intention et un langage à part entière qui façonne notre compréhension du réel et notre patrimoine commun.

La première table ronde porte sur l’émergence de la pratique du reportage depuis la seconde moitié du XIXe siècle jusqu’à nos jours, proposant des jalons historiques et des définitions.

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 54 avenue du président Salvador-Allende 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 43 93 97 00 https://archives.seinesaintdenis.fr/ https://www.facebook.com/p/Archives-d%C3%A9partementales-de-la-Seine-Saint-Denis-61550607263041/;https://www.linkedin.com/company/100665041/admin/dashboard/ Métro ligne 5 Bobigny-Pablo-Picasso

Cycle « Le reportage photographique : documenter le réel, construire la mémoire – Histoire de la photographie documentaire et du photojournalisme, de 1951 à nos jours »

© Jean Texier – Mémoires d’Humanité / Archives départementales de la Seine-Saint-Denis