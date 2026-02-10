Albé

Histoire de l’école d’autrefois

4 place du Tilleul Albé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 14:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

L’école à l’ancienne invite petits et grands à remonter le temps. Installés derrière des pupitres d’autrefois, les visiteurs découvrent l’ambiance des classes d’antan, entre tableau noir, plume et encrier. Sous l’œil attentif de l’instituteur , chacun s’essaie à l’écriture appliquée, aux leçons de morale ou encore aux célèbres bons points. Une expérience vivante et souvent pleine de sourires, qui permet de mieux comprendre le quotidien des écoliers d’hier. .

4 place du Tilleul Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 08 42 contact@musee-valleedeville.com

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English :

L’événement Histoire de l’école d’autrefois Albé a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé