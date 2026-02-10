Débardage un savoir-faire d’Albé Albé
Débardage un savoir-faire d’Albé Albé dimanche 16 août 2026.
Albé
Débardage un savoir-faire d’Albé
4 place du Tilleul Albé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16 14:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Le débardage à cheval perpétue un savoir-faire respectueux de la nature. Guidé par le débardeur, le cheval de trait tire les grumes avec précision. Ce travail patient limite l’impact sur les sols et rappelle une relation étroite entre l’homme, l’animal et la forêt. Sur les coteaux ensoleillés d’Albé, un autre héritage s’exprime celui de la vigne. Ici, le vignoble de montagne s’enracine dans des sols de schiste, donnant naissance à des vins singuliers, marqués par leur minéralité et leur caractère. Du pas mesuré du cheval dans les sous-bois à la vigne accrochée aux pentes, ces pratiques racontent un même attachement au territoire, où tradition et respect du milieu se rejoignent. .
4 place du Tilleul Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 08 42 contact@musee-valleedeville.com
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L’événement Débardage un savoir-faire d’Albé Albé a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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