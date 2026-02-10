Découverte des métiers du bois Albé
Découverte des métiers du bois Albé dimanche 23 août 2026.
Albé
Découverte des métiers du bois
4 place du Tilleul Albé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23 14:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Le bois, matière vivante et généreuse, se prête à une grande diversité de savoir-faire. Sculpté, il devient décor, motif ou objet du quotidien, façonné avec précision par les outils et le regard de l’artisan. Fendu en fines éclisses, il se transforme en vannerie. Tressé avec patience, il donne naissance à des paniers solides et légers, indispensables autrefois pour le transport et le rangement. Percé et creusé, le bois se fait aussi conduit tuyaux et canalisations permettaient d’acheminer l’eau à travers villages et habitations, témoignant d’une ingéniosité souvent méconnue. Ainsi travaillé, le bois révèle toutes ses qualités, entre utilité, esthétique et adaptation aux besoins de la vie quotidienne.
Inclus dans le tarif d’entrée du musée. .
4 place du Tilleul Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 08 42 contact@musee-valleedeville.com
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English :
L’événement Découverte des métiers du bois Albé a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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