Albé

Découverte de la vie et des traditions au coeur d’une ancienne ferme vosgienne

4 place du Tilleul Albé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-10 14:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-18 2026-06-21 2026-06-25 2026-06-28 2026-07-02 2026-07-05 2026-07-08 2026-09-03 2026-09-06 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24

Au coeur du village d’Albé, venez découvrir la vie et les traditions d’une ancienne ferme vosgienne. .

4 place du Tilleul Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 08 42 musee@valleedeville.fr

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English :

L’événement Découverte de la vie et des traditions au coeur d’une ancienne ferme vosgienne Albé a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé