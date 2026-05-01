Découverte de la vie et des traditions au coeur d’une ancienne ferme vosgienne Albé
Découverte de la vie et des traditions au coeur d’une ancienne ferme vosgienne Albé dimanche 10 mai 2026.
Albé
Découverte de la vie et des traditions au coeur d’une ancienne ferme vosgienne
4 place du Tilleul Albé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-10 14:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-18 2026-06-21 2026-06-25 2026-06-28 2026-07-02 2026-07-05 2026-07-08 2026-09-03 2026-09-06 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24
Au coeur du village d’Albé, venez découvrir la vie et les traditions d’une ancienne ferme vosgienne. .
4 place du Tilleul Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 08 42 musee@valleedeville.fr
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English :
L’événement Découverte de la vie et des traditions au coeur d’une ancienne ferme vosgienne Albé a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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