Don du sang Albé

Don du sang

45 rue de l’Erlenbach Albé Bas-Rhin

Début : Mardi 2026-02-10 17:00:00

fin : 2026-02-10 20:00:00

2026-02-10

Venez nombreux donner votre sang, votre geste peut sauver une vie ! Collation préparée par l’Amicale. .

45 rue de l’Erlenbach Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 10 29

