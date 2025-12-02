Don du sang Albé
Don du sang Albé mardi 10 février 2026.
Début : Mardi 2026-02-10 17:00:00
fin : 2026-02-10 20:00:00
2026-02-10
Venez nombreux donner votre sang, votre geste peut sauver une vie ! Collation préparée par l’Amicale. .
45 rue de l’Erlenbach Albé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 10 29
